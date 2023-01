Nou nou wat een verrassing zeg, Jaimie Vaes heeft zélf de video gelekt waarin kabouterig vrouwenmishandelaartje Lil' Kleine haar kop probeert te splijten tussen een autodeur. Iedereen in rep en roer maar niet heus. Die Jaimie spoort ook van geen kant maar laten we met z'n allen blij zijn dat die meid is vertrokken bij die afranselende mafketel. Kroketologe Yvonne Coldeweijer is zo chic het telefoongesprek met Jaimie doodleuk online te kwakken: "Als ik dit nu niet doe, dan kom ik er echt nooit vanaf. Het ergste is nog: het wordt alleen maar erger. Ik ben op, ik ben klaar. Normaal had ik dit nooit gedaan. Hij pakt alles van me af. Ik moet het huis nu uit", zegt Vaes tegen 'schat' Coldeweijer. Weet je het zeker? Weet je het zeker? Ja ze weet het zeker. Wie kunnen we nog vertrouwen in deze waargebeurde aflevering 3 van Goede Tijden Slechte Tijden, met volslagen kneuzen als acteurs. Dit labyrint van intrige, achterklap, gecremeerde kroket, splijtende schedels, kleutermuziek voor groep 5 van de ZML-school, veel te veel geld en een paar ons cocaïne. Enfin, twee vragen: 1. waar is die volgesnoven hond en 2. van wie is dat fukking broodrooster nu.