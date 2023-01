Ze zouden de jongelui op de middelbare school les in basisbeginselen van de liefde moeten geven. Hoe maak je het netjes uit. Hoe ontstaat ruzie, hoe gaat de ruzie verder, hoe stop je een ruzie. Wat zijn hakken in het zand zetten, hoe voorkom je dat, en hoe krijg je hakken uit het zand. Wat is rationeel redeneren vs emotioneel redeneren. In eelk stadium vliegen de borden door de lucht en gaat de laptop door het raam. Van wie zijn de spullen, van wie is de auto. Huis op beider naam kopen of alleen op een naam? Er is zoveel te leren, misschien vermindert het fout gaan dan? Nooit ruzie maken met alcohol op, dan zeg je dingen waar je veel spijt van krijgt.