Belanghebbend nieuws uit de mentale periferie van onze bekende Nederlanders. Kinderliedjes-gangster Lil' Kleine, zeg maar de Juf Roos van de Nederlandse rapgame, had ooit een hondje. Bowgie. Ineens gingen er wat WhatsApp-screenshots rond dat het hondje voorgoed was gestopt met snuiven. Dus wij die verontrustende screenshots maar eens delen in de hoop geruststellend nieuws te krijgen. Maar nee hoor, na een wakkere vraag van De T. ging die spastische darm er als een haas vandoor. Vervolgens werd een schele kloon ingehuurd om te doen lijken dat Bowgie nog wél gewoon in staat zou zijn de cocaïne van Lil' Kleine op te snuiven. Geloofde natuurlijk helemaal niemand. En nu kauwt Yvonne Coldeweijer op haar kanaaltje roddelpraat de gruwelijkste GeenStijl-topics van 2019 en 2020 maar eens na: Bowgie is dood en die andere hond, die maffe acteur, is inmiddels eveneens loeidood. En: onze favoriete Diamond Member van AliExpress heeft BEWIJS. Wat dat bewijs is weet (nog) niemand, maar ook wij wachten nog steeds op een foto van die zogenaamd levende befteckel.