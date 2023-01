Hee. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een tussenbeslissing genomen in de zaak die Nederland heeft aangespannen tegen Rusland vanwege het neerhalen van MH17. Het Hof heeft bepaald dat de partijen ontvankelijk zijn, omdat het gebied van waaruit het vliegtuig op 17 juli 2014 werd neergehaald, op dat moment onder controle was van de Russen (persbericht daarr).

"Among other things, the Court found that areas in eastern Ukraine in separatist hands were, from 11 May 2014 and up to at least 26 January 2022, under the jurisdiction of the Russian Federation. It referred to the presence in eastern Ukraine of Russian military personnel from April 2014 and the large-scale deployment of Russian troops from August 2014 at the latest. It further found that the respondent State had a significant influence on the separatists’ military strategy; that it had provided weapons and other military equipment to separatists on a significant scale from the earliest days of the “DPR” and the “LPR” and over the following months and years; that it had carried out artillery attacks upon requests from the separatists; and that it had provided political and economic support to the separatists. It held that there was sufficient evidence to satisfy the burden of proof at the admissibility stage of administrative practices in violation of a number of Articles of the Convention and it declared the majority of the complaints by the Government of Ukraine admissible."

Het is voor het eerst dat een internationale rechter zich uitspreekt over de misdaad, nadat een Nederlandse rechtbank al drie Russen veroordeelde. Een overwinning dus voor Nederland, en een klein beetje genoegdoening voor de nabestaanden die nog steeds zoeken naar de Onderste Steen.

