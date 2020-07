Elders gejat maar niet onbelangrijk:

Als je na de ramp met vlucht MH17 zei dat de Boeing was neergehaald door een straaljager, dan was je een complotdenker. Dit scenario werd vanaf het begin fel bestreden door de media. Zo schreef de NOS op 16 april 2015: ‘Geen straaljager te zien op Russische radarbeelden MH17’.

Rusland suggereerde na de vliegramp op grond van radarbeelden dat een Oekraïense straaljager de Boeing van Malaysia Airlines had neergehaald. De NOS citeerde vier deskundigen die zeiden dat op de radarbeelden van vlucht MH17 geen gevechtsvliegtuig is te zien.

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag nieuw bewijs gepresenteerd waaruit moet blijken dat vlucht MH17 is neergehaald met een Buk-raket. Het OM liet voor het eerst tapgesprekken horen die de betrokkenheid van de vier verdachten zouden bevestigen. Opmerkelijk genoeg staat een Oekraïense straaljager centraal in de gesprekken. Er waren dus wel gevechtsvliegtuigen in het gebied toen MH17 werd neergehaald? Sterker nog: de verdachten zeggen in de tapgesprekken dat een straaljager de Boeing heeft geraakt.

‘De Sushka heeft de Boeing neergeschoten’

Eerst een gesprek tussen verdachte Oleg Pulatov en medeverdachte Sergey Dubinskiy op 17 juli 2014, de dag van de ramp.

Via het OM:

Om 19:52 uur bellen Pulatov en Dubinskiy met elkaar. In dat gesprek vraagt Dubinskiy: “Zeg, en heeft onze Buk geschoten of niet?” Pulatov zegt dan: “De Buk heeft een Sushka neergehaald nadat de Sushka de Boeing heeft neergeschoten.”

Met de Sushka doelt hij op een Oekraïens militair vliegtuig.

En verder via het OM:

Enkele minuten daarna, om 19:54 uur belt Dubinskiy naar [verdachte Igor] Girkin. Een passage uit dit gesprek is als volgt:

Dubinskiy: So, people from Snezhnoye and our people saw… so the point is that Sushka f*cking hit Boeing and then in… our people hit Sushka the second time it was coming around and a lot of people saw this. Giurza has reported on this.

Girkin: So, this is the way how it happened. I got it. Good.

Dubinskiy: Sushka f*cking hit Boeing and our people f*cking hit Sushka with a Buk.

Girkin: Uh-huh.

Dubinskiy: Good news. {Inaudible}

Girkin: Well, I don’t know. Frankly speaking I don’t believe in this much, but…

Dubinskiy: Anyway they will put blame for the downing on us. You know what I mean.

Girkin: Of course, I do.

Dubinskiy zegt dus ook dat ‘de Oekraïense straaljager de Boeing heeft geraakt en dat onze mensen de straaljager met een Buk hebben geraakt’.

Spectaculair

Journalist Eric van de Beek reageert: “Spectaculair. Een Oekraïense jet raakte MH17, zegt rebel Dubinskiy in een getapt gesprek dat vandaag in rechtszaal is vertoond.”

Hij voegt toe: “Zes jaar lang negeerden de Nederlandse media de vele getuigenverslagen over straaljagers in de buurt van MH17 vlak voordat het werd neergehaald.”

Het OM beweert dat er op de dag van de crash slechts één vliegtuig is neergehaald – MH17 – en dat er die dag geen straaljager is gecrasht.

Burgerjournalist Stefan Beck, die spreekt van ‘spectaculair nieuws’, wijst erop dat er getuigen zijn die beweren dat ze op de dag van de vliegramp een straaljager zagen crashen. Eén van die getuigen is geïnterviewd door journalist Pavel Kanygin van de krant Novaya Gazeta. Het is dus allerminst zeker dat er die dag slechts één vliegtuig is neergehaald.