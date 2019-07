En vijf jaar lang heeft de Russische regering in dit dossier niets anders gedaan dan liegen, liegen en liegen. We kunnen veel zeggen over het gebrek aan de openheid van de Nederlandse overheid in dit dossier (en dat doen we hier ook) maar die staat in geen enkele verhouding tot de schaamteloze bagger die de Russen blijven uitkramen over deze verschrikkelijke aanslag. En vandaag, exact vijf jaar na die afschuwelijke dag, twittert het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dit. En dit. Fuck you Poetin. Echt. Fuck you.