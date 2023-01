Weet u nog, al die gamechangers tijdens de coronapandemie? Die zijn er nu ook in de ruzie tussen Oekraïne en Rusland. Oekraïne noemt de levering van de tanks een gamechanger. De Leopard is misschien wel een gamechanger maar misschien ook wel geen gamechanger, Mart de Kruif noemt de levering in ieder geval 'belangrijk' maar hij blijft weg van het woord gamechanger. De Challenger, jaaaaaa, de Challenger is een gamechanger. De zweefbom is een gamechanger. HIMARS is een gamechanger. Patriot-afweergeschut is een gamechanger. Bayraktar-drones waren een gamechanger. Switchblade-drones zijn gamechangers. F16's zijn gamechangers. Het bezoek van Zelensky aan Washington is een gamechanger. Misschien is Israël wel een gamechanger? De slag om Lyman was een gamechanger. Starlink was een gamechanger. M982 Excaliburs zijn een gamechanger. De val van Kiev zou een gamechanger zijn. Gedeeltelijke mobilisatie van de Russen is géén gamechanger. 'Anti-tankwapens, luchtdoelraketten en scherpschuttersgeweren' zijn wél gamechangers. De Harpoon is een gamechanger. Sancties voor Rusland waren een gamechanger. De explosie op de Krimburg was misschien wel een gamechanger. Russische hypersonische wapens zijn geen gamechanger. Een space laser is mogelijk een gamechanger. Volksraadplegingen zijn een gamechanger. Wapens van Amerika via Israël naar Oekraïne: gamechanger. Clustermunitie was een gamechanger. Het tegenoffensief was een gamechanger. 155mm Krab SPH? Nou wat denkt u? Gamechanger. Gamechanger gamechanger gamechanger. Wat ook een leuke gamechanger zou zijn is als de media STOPPEN met het woord gamechanger tot er een neutronenbom op het Kremlin valt. Zou dat een gamechanger zijn?

En jij een gamechanger en jij een gamechanger