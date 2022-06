Het is toch prachtig dat er nog steeds onderzoekers (en media) zijn die na dik twee jaar coronagezeik nog steeds het woord 'GAMECHANGER' in de mond durven te nemen. Alles voor de aandacht en de clicksssss. Ter herinnering: het supervaccin was een gamechanger. AstraZeneca was een gamechanger. Opaganib was een gamechanger. Semaglutide was een gamechanger. EXO-CD24 was een gamechanger. Shycozone was een gamechanger. Molnupiravir was een gamechanger. Neusspray was een gamechanger. De snelheid van vaccineren was een gamechanger. Sneltests waren een gamechanger. Hydroxychloroquine was een gamechanger. Het vaccin van India was een gamechanger. Het vaccin van Janssen was een gamechanger. De T-cel test was een gamechanger. Alles een gamechanger, alleen die waardeloze stalk-app van Hugo de Jonge was geen gamechanger. EN NU IS ER WEER EEN GAMECHANGER. Volgens onderzoekers in Leuven (de club van twitteraar Marc Van Ranst) kunnen we 'de dure pcr-testen binnenkort vaarwel zeggen' omdat sneltesten ook voldoen. Dat is een gamechanger: "Want het laatste argument voor het massale gebruik van pcr-testen is hiermee van tafel." Nou nou poeh poeh. Daar merk je als burger precies helemaal niks van en testen deden we toch al niet meer. Gamechangertje hoor! Tot de volgende gamechanger maar weer.