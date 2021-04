Heeee er komt een supervaccin. Volgens De T. in een van de New York Times overgepend stukje zogenaamd een gamechanger in de strijd tegen corona. Weet u wie ook... een gamechanger was? Het vaccin van AstraZeneca, dat was een gamechanger. Het medicijn Opaganib was een gamechanger. Semaglutide was een gamechanger. EXO-CD24 was een gamechanger. Shycozone was een gamechanger. Molnupiravir was een gamechanger. Neusspray was een gamechanger. De snelheid van vaccineren was een gamechanger. Sneltests waren een gamechanger. Hydroxychloroquine was een gamechanger. Het vaccin van India was een gamechanger. De app was een gamecha... o nee die niet. Het vaccin van Janssen was een gamechanger. De T-cel test was een gamechanger. En zo waren er nog achthonderdtachtig gamechangers en ondertussen staan we nog stééds niet in het café en ondertussen moeten we iedere dag, iedere week en iedere maand met gekamde haartjes het feitenvrije giswerk, de loze beloftes en aperte onzin van totale faalstruik Hugo de Jonge, een wandelende natte vinger met een zongebruinde kop, braaf aannemen voor voldongen feit. Hugo de Jonge kan NIKS . Dus stop het woord gamechanger samen met een coronateststaaf in je bolle reet, want de game changed helemaal niet en áls het al zo is geloven we het pas als we met een groot glas bier aan de bar van de kroeg staan.