De rubberentegelstrijders zijn weer één stap dichter bij de gewatteerde isoleercel die zij als de utopische inrichting van onze maatschappij zien. In het Gelderse Groesbeek is het niet langer toegestaan om snoepgoed vanaf een carnavalswagen richting kinderen te werpen. De activiteit is door de gemeente en de organisator van de optocht als gevaarlijk voor kinderen bestempeld en niet omdat de motorisch beperkte peuters het risico lopen om een doos Smarties in hun oog te krijgen. Nee, de koters zouden bij het snoepgraaien onvoldoende opletten en daardoor onder een praalwagen kunnen eindigen. Dat blijkt uit de exact 0 (nul!) ongelukken die in het verleden zijn voorgevallen. Konden we alle kleine kinderen maar voorzien van een volwassen persoonlijke begeleider die als taak heeft om te voorkomen dat het kind iets doms doet, zoals voor een tractor de straat oprennen. Het zou het beste zijn als die begeleider uit de directe familie van het kind komt voor een stukje vertrouwen en herkenning. Dat is schijnbaar niet mogelijk, dus halen we het verbodswapen weer van stal om in te grijpen waar geen ingrijp nodig was. Één ding weten we zeker: het wordt in ieder geval lachen komend carnaval in het Keulen van Gelderland, want ze hebben genoeg clowns.