We beginnen ons af te vragen of er ooit een gram legale wiet verkocht wordt in dit polderlandje of dat we in 2420 nog steeds schrijven over vertragingen bij de wietproef. Het overheidsexperiment dat oorspronkelijk in 2021 moest beginnen is wederom een paar maanden uitgesteld en wordt nu pas in het eerste kwartaal van 2024 ontstoken. Weer een half jaar extra waarin het kabinet zich kan verschuilen achter dit nutteloze experiment als het om de legalisatie van wiet gaat en zo een potentiële botsing tussen coalitiepartners uitstelt. De excuses zijn inmiddels bekend: nog niet alle kwekers zijn klaar en plots moet ook een grote stad deelnemen aan de proef, waardoor weer een wetswijziging nodig is en dat allemaal terwijl de klok rustig doortikt. Dit tot grote frustratie van wietboer Fred van de Wiel die zijn zaken wel op orde heeft, maar zijn oogsten niet mag verkopen en daarom wederom de media opzoekt. Hij wil in de tussentijd met steun van de burgemeesters van Tilburg en Breda zijn legale wiet al verkopen aan coffeeshops in de regio en zo het experiment op lokaal niveau beginnen, maar moet uiteraard wachten op toestemming uit Den Haag. En dan kunt u lang wachten, want daar loopt zelfs de beantwoording van Kamervragen over deze kwestie een fikse vertraging op. Is het al tijd voor de legalisering van cocaïne voor wat broodnodige energie in dit proces?