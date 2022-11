Die hele selectieprocedure stonk ook al.

Voordeel is dus dat er een partij heule goede Nederhash gaat komen.

Maar even he. De huidige shops moeten illegaal inkopen want banktransacties naar je telers zullen de telers niet snel pikken, om begrijpelijke redenen... Merendeel word in opdracht gedaan, eensch, maar de huizen die gepakt worden zijn echt niet de eigenaren van die wiet. Maar dan nog, het personeel moet betaalt worden, energie moet betaalt worden en etc.

Dan lopen shops tegen het probleem aan dat men maar beperkt cash mag opnemen en dat het merendeel van de klanten digitaal betaalt, lees pinnen.

Zou dit op termijn een probleem opleveren denk je?

Dus shophouders zoeken naar andere wegen, binnen de wet. Ik zou die niet weten maar misschien zie ik iets over het hoofd, die mensen moeten geld gaan zwartwassen om het daarna weer wit binnen te krijgen. Daar gaat de FIOD vast een mening over hebben vermoed ik zo.

Als je kijkt naar wie er dan mogen meedoen aan de loting, waar best een luchtje aan hing maar ben de details even vergeten, dan moeten die door een selectieproces heen.

Nou weet ik dat er zakenmensen zijn en criminelen, ik heb beide soorten in dat wereldje mogen ontmoeten. Maar beiden zouden liever gewoon wit werken, volledig. De zakken zijn namelijk al gevuld. Bij die van de criminele ondernemer iets meer zoals je kunt begrijpen. De crimineel heeft gewoon een wat grotere operatie lopen, daar zijn de belangen groter, die moet af en toe eigen rechter spelen. Is niet wat hij wil, hij word gedwongen.

Ondertussen weten anderen ook dat er veul geld omgaat in dat wereldje, krijg je chantage van want een zaak laten sluiten is best eenvoudig. Daar heb je bescherming tegen nodig, op de politie hoef je niet te rekenen dus vul maar in.

Enfin, terug op legaal kweken. Dat gaat 'm niet worden. De mensen die eerlijk zijn worden uit de markt verwijderd, ook van overheidswege, ook via omkoping, ook door ronduit misdadig gedrag tegen eerlijke ondernemers die niet met een wapen willen (laten) rondlopen... Wat overblijft is het volgende IRT schandaal.

Enfin, wat weet ik er nou van? Ik spui gewoon een willekeurige mening.