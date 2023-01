Stem ze weg, de 15e.

Er wordt wel beweerd dat 'een klein aantal asielzoekers' een huis krijgt toebedeelt, maar daar klopt in de praktijk feitelijk niets van. Zie ook hierboven, "... hoe het gezin werd herenigd". Lees: Ingevlogen. Vorig jaar alleen al spoelde een 'kleine hoeveelheid' van 243.000 'migranten' ons land binnen - Elkaar vertellend via smartphones - En dan is de familie nog niet eens herenigd.

Daarnaast is onder leiding van de VVD de afgelopen 10 jaar de sociale woningvoorraad veel kleiner geworden, veel woningen werden verkocht. Een neo-liberale regering wil zelf niet voor woningen zorgen. De explosie van Syriers in 2015 zorgde al voor een afname in de sociale woningvoorraad. Indien enkel de VVD (En vermoedelijk D'66 - Ook CDA doet hier aan mee) zijn zin krijgt, gaan we de Verenigde Staten achterna - Zie schrijnende voorbeelden in bv. Los Angeles, waar nog altijd zo'n 60 á 70.000 daklozen op straat verblijven, o.a. doordat woningen overprijsd zijn geworden, i.v.m. een kunstmatig gecreëerd woningen tekort. Er is een te kleine voorraad, waar tegelijkertijd veel te weinig wordt bijgebouwd (Klinkt het verhaal bekend ?).

Ook met lagere huizenprijzen, blijft er nog voldoende over voor een goede boterham. Zonder dat een gemiddelde Nederlander hiervoor zijn halve legen gedwongen krom moet liggen, of nog veel extremer: In zijn of haar auto moet leven.

Enfin, stem ze alvast weg, de 15e. Niet alleen binnen de eigen sociale groep of node, maar ook daarbuiten.

Make the Netherlands Great Again !