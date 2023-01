Persberichtje van het OM: "In het Zuid-Hollandse Arkel is dinsdag 17 januari 2023 een 37-jarige man aangehouden die in de Syrische burgeroorlog een belangrijke rol zou hebben vervuld binnen de terroristische organisaties Jabhat al-Nusra (hee, GS) en Islamitische Staat (IS). De verdenking is dat hij vanuit zijn functie bij IS ook bijdroeg aan de oorlogsmisdrijven die de organisatie pleegde in Syrië.

De Syrische man vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en vestigde zich een jaar later in Arkel. Nadat informatie was ontvangen over zijn verleden zijn het Team Internationale Misdrijven (TIM) van de Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart. De verdenking is dat de man tussen 2015 en 2018 een leidinggevende functie vervulde bij de veiligheidsdienst van IS. Daarvóór zou hij twee jaar dezelfde functie hebben vervuld bij een andere terroristische organisatie: Jabhat al-Nusra. Beide posities zou hij hebben bekleed in en rond het vluchtelingenkamp Yarmouk in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus."

Klinkt ook weer fantastisch hoor. Een 'leidinggevende functie bij de veiligheidsdienst'. 's Ochtends Excel-sheetje bijhouden, 's middags lunchen met broodjes uit de door Stef Blok en Bert Koenders betaalde mobiele bakkerij en dan aan het eind van de dag gezellig een paar kelen doorsnijden. Was natuurlijk allemaal hysterie dat dit soort types naar Nederland zouden komen en dit is waarschijnlijk ook weer walgelijke framing door het OM van een lieve familieman die volop in het Arkelse verenigingsleven staat. We houden u op de hoogte!

