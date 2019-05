Hadden we even gemist. Deze nieuwe ontwikkeling in de zaak tegen jihadverdachte Aziz al Hasood, de Baliesyriër die ook de deur bij Nieuwsuur platloopt, en tevens de ex van Ans Nusra-Boersma. U zag een balkloze foto van festivalfeestende Aziz als eerste hier op GeenStijl (dossier).

Partypeep Aziz heeft een groot probleem, want het OM heeft kennelijk iemand opgeduikeld die kan verklaren dat Aziz iets meer op zijn kerfstok heeft dan alleen maar 'licht administratief' werk en 'papier prikken' in Het Kalifaat. Deze Syriër uit Duitsland (gevluchte Syriërs in NL doen er het zwijgen toe na bedreigingen) zegt ongeveer wat De Volkskrant ook al ter plekke (lees deze gelikte productie) heeft vernomen. Een halve bus executeren, dan ben je geen kleine jongen, en dan hoor je in Amsterdam ook niet op bus 15, 18, 21 of 22 te zitten.

Leest u vooral die Volkskrant-repo nog eens door (klik 'gelikte productie'). Want dit is een cruciaal fragment.

Waar is de poen, Aziz? Onder het bed van Ans?

Aziz, die nu bij het 4 Mei Schreeuwkoor in PI Vught verblijft, ontkent via z'n advocaat Peter Plasman alles met klem, en zegt dat hij alleen maar een paspoortje vervalst heeft. Dat akkefietje heeft hem al zijn verblijfsvergunning gekost, en mocht hij vrijgelaten worden (dat kan, dit is Nederland) dan zou hij uitgezet moeten worden naar land van herkomst. Maar dit is Nederland, en we vinden het blijkbaar inhumaan om iemand die een halve bus heeft neergemaaid een enkeltje oorlogsgebied te geven.



Nu zult u zeggen. Wat moeten we hier nog met die vent? Optiefen naar Syrië, laten ze daar hun eigen shit opruimen en laat Assad zijn karwei afmaken. Maar dat ligt diplomatiek-juridisch allemaal lastig. Vergeet niet dat ze dan in Syrië zeggen, hiero hebben jullie 40 polderjihadi's, ruimen jullie je eigen troep ook maar op dan.

Rechtzaak gaat verder op 24 juli. Dus Aziz is er in ieder geval niet bij op festivals Down the Rabbithole en Tomorrowland (agenda).