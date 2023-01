"Hoe IS-kopstukken naar Nederland komen''

Zucht.......... Elementary, my dear Watson:

Als de minister-president zich afvraagt hoe het kan dat Nederland ca 83% van de asielaanvragen honoreert, terwijl dat in de ons omringende landen stukken lager ligt - ca 40 tot 50%; Frankrijk maar 25% - ,

Als de baas van de IND afgelopen zomer zelf zegt dat je asielzoekers maar moet doorlaten in geval van twijfel:

"In een interview met Trouw heeft de nieuwe directeur-generaal van de Immigratie-men Naturalisatiedienst (IND) gezinspeeld op een losser beleid voor het toelaten van asielzoekers in Nederland. "Misschien moeten we eerder zeggen: we geven het voordeel van de twijfel", aldus Rhodia Maas.''

dan is het niet zo'n wonder dat er allerlei figuren hier binnen banjeren die feitelijk niet thuis horen. Zelf ben ik de mening toegedaan dat we totaal moeten stoppen met dat hele asielcircus - die mensen komen slechts om hun levensstandaard enorm op te krikken; we hebben de ruimte en de huizen niet; ze brengen wezensvreemde culturen en religies mee; ze blijven voor het grootste gedeelte heel lang, vaak levenslang, uitkeringsafhankelijk - want vanzelf stopt het niet.

En die ISer in Arkel? Dit stond er vandaag over hem in de krant:

"De man kwam in 2020 in een sociale huurwoning in het dorp terecht, nadat hij zich in 2019 als Syrische vluchteling had gemeld bij immigratiedienst IND. 'Hij heeft hier een maand of twee alleen gewoond', vertelt buurvrouw Den Breejen. 'Daarna kwam zijn vrouw over met hun dochtertje. En ruim een jaar geleden hebben ze nog een zoontje gekregen.''

Dus na zijn eventuele straf mag hij gewoon 'blijven', want zijn vrouw en kinderen wonen hier, zijn tegen de tijd dat hij vrij komt 'geworteld' en ze hebben recht op een gezinsleven mét een vader. Ik zou het hele zooitje eruit schoppen, maar ja....