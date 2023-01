z'n all-time great

Tuurlijk, de Trump energy is niet van hetzelfde kaliber als 2016 en het lijkt inmiddels zelfs maar zeer de vraag of hij DeSantis in de primaries zou verslaan. Maar tweeten kon-ie en kan-ie waarschijnlijk nog steeds. En dat gaan we binnenkort waarschijnlijk meemaken, aldus meerdere ingewijden in een EXCLUSIVE van NBC News. Z'n account was natuurlijk al in ere hersteld, maar hij had de app nog niet op z'n telefoon geïnstalleerd. Maar:



"“Trump is probably coming back to Twitter. It’s just a question of how and when,” said a Republican who spoke on condition of anonymity to discuss private conversations with Trump about returning to the platform. “He’s been talking about it for weeks, but Trump speaks for Trump, so it’s anyone’s guess what he’ll do or say or when.” Another Trump confidant who also didn’t want to be identified speaking about conversations with him said that Trump has sought input for weeks about hopping back on Twitter and that his campaign advisers have also workshopped ideas for his first tweet."

En toch, ondanks alles; zin in.