Wilsbekwaam is ook onze Bert.

Die een heel scala aan stoornissen met zich mee torst, waaronder ASS en pedofilie, bivakkeert in een zwijnenstal, douchen niet nodig vindt, mensen dood wil schieten, en ga zo maar door. Bert wordt al vele jaren begeleid door een heel scala aan hulpverleners, die hem z'n goddelijke gang laten gaan.

Bert heeft namelijk een riant PGB. Oh, hij wil heus wel een praatje maken of wandelen met de begeleider van dienst hoor, als ze hem verder maar met rust laten. Wil Bert zich in de schulden steken? Prima! De schuldhulpverlener komt wel opdraven. Wil hij met dubieuze types in zee? Idem dito. Ze zien wel waar het schip strandt. Bert is een vrij man en wilsbekwaam. Er verdienen veel mensen veel geld aan Bert.



De familie ziet het met lede ogen aan maar er is geen kruid tegen gewassen. Berts wil is wet. Bert is baas over z'n eigen leven. Dat zeggen alle hulpverleners, dan zal het wel waar zijn. Ze komen tegemoet aan al zijn grillen, en net als Bert, zien ze geen gevaar. Het moet eerst gruwelijk misgaan. En dan nog wassen ze hun handen in onschuld. Tja, op hoop van zegen dan maar..