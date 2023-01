: U heeft liever de USA (haar hele bestaan in staat van oorlog, sinds 1942 mondiaal) die 1) ALTIJD de kant van Israël kiest, no questions asked en die zichzelf en Israël niet ontvankelijk heeft verklaard voor het internationale hof in Den Haag.

Waar de democratie en de mensenrechten vereisen dat NIEMAND boven de wet staat, hebben de VS en Israël zich dat wel gedaan. Onder het motto dat zij "geen eerlijk proces zouden krijgen en joden zijn nergens veilig". De VS neemt ieder ander land, behalve hun protectoraten, de maat en voor wie geen partner of cliëntstaat is, volgt een afknijpbeleid.

Israël, dat zichzelf afficheert als de enige democratie in het MO en gesticht op de verlichtingsprincipes, doet zaken met de meest onderdrukkende en uitbuitende regimes. En het levert wapens, o.a. aan Azerbeidjan. Israël heeft nauwelijks sancties tegen Rusland ingesteld. Wij wel, onder druk van de USA.

U en ik en de rest kunnen vrijelijk discussiëren over de mensenrechten in de door genoemde landen. Waarom kan dat niet over Israël? En ja, Israël schendt mensenrechten.

Om te beginnen tussen de Azkenazim, de Sefardiem en de Mitzraïm.