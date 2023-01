Zo was ik twee maanden terug in Colombia. Een gram kost er omgerekend €0,42. Want men geeft er niks om. De enige manier om productie te stoppen: De vraag stoppen. Al vraag ik me af of dat realistisch is.

De aloude beargumentering is nog steeds actueel: Alcohol zou verboden worden als het nu 'ontdekt' zou worden. Drugsgebruik kan niet meer gestopt worden. Zelf heb ik nog nooit gesnoven, maar af en toe een pilletje wel. Onderdeel van het probleem? Wellicht. Is het reëel om te denken dat iedereen stopt met gebruiken? Totaal niet.

Reguleren, legaliseren en controleren lijkt mij the way to go. Al zal dat misschien te progressief zijn voor velen hier