Hier rolden de afgezaagde koppen door de straten maar in Antwerpen kunnen ze er tegenwoordig ook wat van. Een nieuw dieptepunt in de nietsontziende drugsoorlog: in de wijk Merksem werd een woning onder vuur genomen en daarbij kwam een elfjarig meisje om het leven. "De getroffen woning wordt bewoond door leden van de families El B. en El J., die beide bekend staan binnen het drugsmilieu. Zo zou zoon Mohamed El J. eerder al veroordeeld zijn in drugsdossiers." Nou, dan weet u wel hoe heet de harira gegeten moet worden. Drugsbaron Othman El Ballouti is de oom van het overleden meisje en hij heeft reeds een reactie gegeven aan de Gazet van Antwerpen. "We zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt. Wij zullen samen met de politie en het gerecht zoeken naar de daders. De burgemeester kent me alleen van de krant en denkt natuurlijks iets helemaal verkeerd van mij. Ik ben niet wie de burgemeester denkt dat ik ben." Othman heeft natuurlijk nerrrrrrgens mee te maken, maar zijn broer Younes werd in het verleden wel ontvoerd door Houssine 'Hoes' Ait Soussan uit Nederland, een kopstuk in de Mocro Maffia. Ondertussen vreest burgemeester Bart De Wever voor meer geweld, galmt er holle retoriek door het ministerie van Binnenlandse Zaken en wil Flippie Dewinter het leger inzetten. En zo bent u weer helemaal bij!