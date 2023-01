Gut, het doet ons denken aan vroeger, toen wij op oefening in kamp Vogelsang (Duitsland) waren.

Na vele ontberingen, zoals in heel slecht weer achterin een viertonner er heen worden gebracht, de Stuik blikken en de boogtenten mochten we één nacht is iets overnachten, dat vele malen erger was dan wat we op de foto's zien...

Ik kan u vertellen, wij hebben nog nooit zo goed geslapen.

Hadden we er een maand moeten 'wonen', dan hadden we wellicht wat minder enthousiast geworden maar dit was maar tijdelijk! Noem het, we noemen maar wat, een crisis opvang.

En dat brengt ons op deze gelukszoekers. Is de situatie vervelend? Tja, wellicht. Vinden wij dat ze terecht klachten hebben? Absoluut niet. Hebben we een goede oplossing voor dit probleem? Zeker wel. Wat ze even vergeten zijn? Dat (ook) zij ervoor zorgen dat enig draagvlak dat er had kunnen zijn voor gelukszoekers als sneeuw (even opzoeken wat dat ook weer was) voor de zon verdwijnt.