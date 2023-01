Paus Benedictus, die eigenlijk Joseph Ratzinger heette, is dood en vandaag wordt hij begraven. De kist is dicht, er zitten een boel Sinterklazen op de eerste rij en wij voorspellen alvast dat er een hele hoop gebeden gaat worden. Grote vraag is natuurlijk of de uitvaart van Ratzinger spectaculairder, eh, we bedoelen indrukwekkender, nee, we bedoelen respectvoller natuurlijk, RESPECT RESPECT RESPECT, gaat worden dan toen laatst het hoofd van de Anglicaanse Kerk kassiewijle ging. Het is sowieso een wereldrecord Uitvaart Van Een Paus Waar Een Andere Paus Bij Is, omdat de Benedictus de eerste Paus in honderden jaren was die aftrad. Ons Koningshuis kan helaas niet vooraan zitten want die zijn er niet (itt de Belgische Koning, maar dat is dan ook een Katholiek). Gods zegen enzo!