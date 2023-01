U was op 31 december waarschijnlijk te druk met oliebollen bakken en een hele sterke mening hebben over wat waar staat in de Top 2000, maar in het Brabantse Bladel waren ze vooral druk met een steekpartij waarbij een 18-jarige jongen om het leven kwam. Nu is een fataal prikincident helaas niet zeldzaam in Nederland (in Rotterdam heet dat een dinsdag, red.), maar deze keer is de bewering dat de betrokkenen bekende waren van de politie een zwaar understatement. Niet alleen droeg het slachtoffer een enkelband van justitie, maar vandaag werd bekend dat ook de 18-jarige dader over een dergelijk controlesieraad beschikte. Lekker goedkoop volgens justitie zelf. "De meldkamer houdt in de gaten waar de drager is. De verdachte kan dus bijvoorbeeld niet bij een slachtoffer in de buurt komen. Deze controle is goedkoper dan iemand opsluiten in de gevangenis." Een geldbesparing waar het slachtoffer in Bladel alsnog een hoge prijs voor betaalde. En dat konden ze zien aankomen, want volgens Omroep Brabant hadden de jongens het al vaker met elkaar aan de stok gehad. Nu snappen we dat een overleden boefje nog goedkoper is voor justitie, maar voor de rust in de straten is het misschien verstandig om in de toekomst toch iets vaker die dure optie met tralies te overwegen.