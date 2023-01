Het is Rotterdam, waar in 2022 maar liefst zestien strijders niet met maar op hun schild terug kwamen. Dat is helemaal geen gepaste beschrijving trouwens, want de meeste doden vielen door relationeel geweld en niet door de Perzische invasie van Griekenland. In Amsterdam, wat in de landsbeleving nog steeds de overdrachtelijke moordhoofdstad is, vielen er wegens POLITIEKE CORRECTHEID en WOKE slechts elf doden. Dat blijkt uit een optelsom van de Telegraaf die het eens aan de politie vroeg en bovendien het interactieve topkaartje moordatlas.nl raadpleegde. Het totale dodental staat op 133 door moord of doodslag. Provincie Zuid-Holland leidt met 35 doden, Noord-Holland en Brabant volgen beide met 22.

Van de 133 doden betrof het 80 mannen en 41 vrouwen. 21 vrouwen werden gedood door hun partner, in zeker tien zaken pleegde de partner vlak daarna zelfmoord. Ook was er acht maal sprake van "moedermoord". Januari en mei waren met respectievelijk vijftien en zeventien moorden de verdrietigste maanden.

