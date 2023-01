Dit viel me op laatst: "In 2019, the South East Counter Terrorism Unit police authority listed Extinction Rebellion, alongside neo-Nazi and Islamist terrorist groups, as a threat in a guide titled "Safeguarding young people and adults from ideological extremism"

Als je in een adem genoemd wordt met neonazi's en islamisten dan doe je echt iets verkeerd. Daarnaast heeft de zwijgende meerderheid niets met WLM, ISIS of XR. We willen helemaal geen witte etnostaat, geen moslimterroristen en ook geen militante klimaatzeurders. De stille meerderheid weet wel dat er dingen moeten veranderen dus stop met die onzin XR!