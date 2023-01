Wikipedia over omvolking, is extreem rechtse complottheorie. Tja

Omvolking, omvolkingstheorie of vervangingstheorie is een extreem-rechtse complottheorie met betrekking tot de vermeende vervanging van de Westerse inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse cultuur. Volgens diverse extreem-rechtse theorieën wordt in Westerse landen de oorspronkelijke bevolking via massa-immigratie geleidelijk geheel of voor het grootste gedeelte vervangen door vreemdelingen, met name moslims. De oorspronkelijke bevolking zou op termijn 'een minderheid in eigen land' worden en de westerse cultuur vervangen door die van de immigranten. Een bekende omvolkings-theorie is "De grote vervanging" van Renaud Camus.

nl.wikipedia.org/wiki/Omvolking