Ten eerste is BLM een organisatie van oplichters en was WLM (of liever gezegd All Lives Matter) in eerste instantie in leven geroepen om de hypocrisie van het narratief dat blanke agenten in de VS op zwarte mannen "jagen" aan de kaak te stellen aangezien er aanzienlijk meer ongewapende blanken omkomen door politieagenten dan ongewapende zwarten terwijl zwarten wel verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van alle geweldadige misdaden in de VS. Ten tweede vond ik dat er niet aan het het hele zwarte Piet is racisme-verhaal moest worden toegegeven omdat zwarte Piet in mijn ogen geen racisme is, maar ontstaan is omdat een paar lui hun kinderen een leuke Sinterklaasfeest wilden bezorgen maar dan wel op een manier dat ze onherkenbaar bleven zodat de magie behouden bleef. En wat was daar beter voor geschikt dan wat simpele zwarte schmink en wat kleurige kleren van de lokale toneelvereniging? Helaas zijn deze bewegingen inderdaad gekaapt door wat ongure recht extremisten en amplificeert de media dit maar al te graag.