Ook in 2023 gaan we weer méér vrijheid en poen inleveren om de klimaatcrisis, die er niet was, is, of zal komen, te bezweren. Warmterecords worden opgeblazen, kouderecords verzwegen. Bij iedere dag regen, wind, hitte of droogte is er wel een Hiemstra of Timmermans om “zie je nu wel” te kraaien. Socialisten geven kapitalisten de schuld, vegans de carnivoren, arme landen de rijke, kinderlozen de families, OV-rijders de automobilisten en klimaatplakkers de museumbezoekers of zo. Er komen nog meer waaipalen (nutteloos zonder wind), nog meer zonnepanelen (nutteloos zonder zon), en nog meer Tesla’s (volgens Duitse techneuten vervuilender dan een diesel). Dijken worden verder verhoogd tegen een zee die alleen maar harder stijgt in fopmodelletjes. Zie het maar als zinloze offers aan de klimaatgoden om bange hysterisch mensen met tunnelvisie een goed gevoel te geven. Terwijl de klimaatpriesters hun zakken vullen, hun ego’s poetsen en naderend onheil blijven afkondigen.

Kortom, 2023 wordt een voorspelbaar jaar.