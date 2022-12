De man op de foto. Is dat gewoon een voorbijganger... of is het een undercover boa die 'er ineens bijstaat' om uw vuurwerkcollectie te verraden bij de échte politie? U WEET HET NIET HE? Die boa's in burger - mensen voor wie politieopleiding mbo 4 een tikkeltje te zwaar bleek - gaan tijdens oud en nieuw de straat op om mensen die vuurwerk afsteken te zevenvijftiggen. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar het afsteken van vuurwerk verboden is. HAHA, dan heb je écht geen zak te doen. Nou, we zijn benieuwd hoor, zo'n mislukte agent die in z'n S. Oliver-trui komt aanschuiven om dronken feestvierders te vertellen dat ze een dikke boete krijgen. Dat komt wel goed.