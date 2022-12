En dan valt de beste grap van 2022 toch nog op de valreep van het jaar. Hilarischer alsdan hilarisch wordt het niet meer hoor. Het gezaghebbende Leids Cabaret Festival cancelt zichzelf wegens te weinig kwaliteit dit jaar. De hele nieuwe lichting Claudiaas, Dolfs, Derks, Guidoos, Sanne Wallis', Najiebs etcetera, ze zijn allemaal WAARDELOOS SLECHT. Drie keer niks, humorloos, nooit grappig, niet om te lachen, pijnlijke stiltes van anderhalf uur, kortom: gewoon Freek. OF. OF. OF. Er is iets heel anders aan de hand. Iets met ZEITGEIST. Iets met een FATSOENSCRACKDOWN. De nieuwe lichting DURFT NIKS MEER. Te bang voor kritiek, te bang om te kwetsen, zeven kleuren peop sgeiten om hele bevolkingsgroepen VOOR HET HOOFD TE STOTEN. Doodsbang om in diezelfde deugkerker gegooid te worden waar Jos Collignon nu zit. Oant moarn en plemp wat vieze gore grappen in de comments, dat scheelt ons weer een oudejaarsconference.