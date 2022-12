Dit is vrij normaal, gaat in de toekomst ook weer in Europa voorkomen. Koude periodes afgewisseld door milde winters.

Zo was het in het verleden ook.

Gletsjers zijn in het verleden ook al eens voor een aanzienlijk deel weg gesmolten, maar zullen in de toekomst ook weer aangroeien. Zo werkt de aarde nou eenmaal. Gaan wij als mens niets aan veranderen.