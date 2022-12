Wij weten het niet meer. Wij dachten vroeger dat Gerrit als de raven steelt omdat hij niets hebt, in deze wereld waar je steeds wordt genept. Maar tegenwoordig is dingen uit winkels jatten ook al onderdeel van de intersectionele strijdt tegen het patriarchale kapitalistische institutionele cis hetero racisme. Tenminste, volgens Tammie (23), die geen Tammie heet, maar wel door VICE is geïnterviewd over het feit dat ze voor 400 euro per maand spullen speelt. "Ja het is slecht, ja het is ordinair, maar ik heb wel een filosofie." Kom maar door met die filosofie, Tammie! "Laatst was ik met een vriend van kleur in de supermarkt. Hij schrok zich kapot toen hij zag hoe veel ik pikte. Ik word als witte student gewoon niet gezien als winkeldief. Daar kan ik me kut over voelen. Ik pik nu niet meer in filialen waar veel mensen van kleur komen. Het voelt toch beter om te stelen bij een Albert Heijn waar vooral snobs winkelen." Mocht u binnenkort in de supermarkt een meisje van 23 met een rugtas en een schedelmeetlint tegenkomen, dat is Tammie, die is aan checken of er in dit filiaal niet te veel bruine mensen boodschappen doen, zodat ze met een gerust hart een paar vegetarische kipstuckjes mee kan grissen. Wat een bijdrage aan de strijd tegen racisme dit Tammie. Martin Luther King draait zich om in zijn graf om eventjes voor Tammie te kunnen klappen. Tammie bedankt!