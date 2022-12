Gefeliciteerd allemaal, vandaag is het volgens ouderwetsch Linksch Tuigh van de "Vrije Bond" (allemaal Daanen Heerma's van Vossen maar dan zonder dat ze in kruiwagentjes alle redacties van Nederland zijn opgereden) Internationale Winkeldiefstal Dag. De dag, waarop iedereen internationale winkels kan stelen. De flyers liggen in de Amsterdamse metro, dus dan zal het wel waar wezen. Vandaar dat wij even gingen kijken op de website van deze toonaangevende organisatie en u mag NUL keer raden wie hen pronouns weer op diens orde hebben: de fucking winkeldieven ja. "Misschien neem je wel gewoon dat kerstcadeautje mee voor je geliefde, waar hen al maanden over droomt maar je niet kan betalen." Hen dus. Wat nou hen. Hou toch op met deze WOKE WAANZIN internationale winkeldieven! Jat gewoon een een cadeautje voor HAAR of voor HEM verdomme! Is er dan niks meer heilig.