Iemand zei laatst Rusland is een gas- en oliebedrijf met een land, en een privéleger en atoomwapens dus vergeet alles maar over vrijheid en democratie versus dictatuur het is allemaal veel cynischer. De grootse klant van Rusland is al decennia Europa. Ruim voor de Russische federatie bestond. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verloor Rusland haar monopolie op de grootste gas- en olievelden in de wereld. Dat pikte Poetin en vriendjes niet dan concurrentie van nota bene een minderwaardig volk. Het is gewoon een vijandelijke bedrijfsovername met letterlijk grof geweld. Een beetje zoals wij deden in de Gouden Eeuw.

Daar moest ik wel eventjes over nadenken en ik denk inderdaad dat het best wel eens zo cynisch kan zijn. Geen ideologische strijd voor het voortbestaan van het Russische volk of cultuur. Geen etnische strijd. Geen religieuze oorlog. Gewoon het monopolie op olie- en gasvelden in Eurazië.

Wat mij koppijn geeft is de vraag of Poetin nu niet gewoon gokt op wie de langste adem heeft en dat we straks lamgeslagen door onze verslavingen toch weer makjes teruggaan naar onze pooier en drugsdealer.

Ik hoop bij God dat we eindelijk geleerd hebben van onze fouten want anders verdienen we ook niet beter als Europeanen.