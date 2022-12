: je kan je afvragen wat de overheid beslist over winstgevendheid van vissers. Ze bieden met de saneringsregeling zelfs een garantie dat ze investeringen die niets meer waard zijn mogen inruilen voor geld, behoorlijk ruimhartig. Wellicht heeft het gebrek aan vis in de Noordzee meer te maken met menselijk handelen waar in sommige gevallen vissers niet verantwoordelijk voor zijn en in sommige gevallen wel (o.a. bouw van windparken maar vooral overbevissing).