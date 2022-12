De enige criminelen die de komende tijd in de boeien worden geslagen zijn degene die zich ter voet verplaatsen, want alles op wielen is te snel voor onze gemankeerde arm van de wet. Het wagenpark van onze blauwpetten verkeert in een erbarmelijke staat: alle waterkanonnen zijn uitgeschakeld, van de zestig snelle Audi A6'en staan er zeker twintig langs de kant, de arrestantenbusjes vallen uit zodra ze een vluchtheuvel of stoeprand tegenkomen en veel surveillancewagens en politiebusjes van Mercedes zijn inmiddels aan het eind van hun Latijn of hebben een onderhoudsbeurt nodig. "Agenten moeten met regelmaat op het politiebureau blijven omdat hun collega’s op pad zijn met de enige beschikbare surveillancewagen." Dan is het plots niet verwonderlijk dat een groot deel van de Nederlanders ontevreden is met de zichtbaarheid van de Wouten in de buurt: die zitten allemaal op het bureau te wachten tot ze ook eindelijk een rondje mogen doen. Dankzij dit brakke beleid staan onze agenten al op achterstand nog voordat ze de straat op gaan. Hee Dilan Yesilgöz-Zegheteens, we hebben een goed voornemen voor je: fix deze vierwielerpuinhoop en als je dan toch bezig bent, haal ook de PolitiePorsches terug. Onze agenten verdienen het goede spul.