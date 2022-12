Dat is het mooie van de Nederlandse keuken. Op zich, net als die andere voormalige koloniale grootmacht (*) het VK, staan wij open voor andere smaken. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg: mij heeft een jaar of vijftig gekost om smaak/pit te leren waarderen. Wat het is, is het, maar veel van de traditionele kookmethodes in ons land resulteren in flauwe drab.

Dat is nergens voor nodig, want alle benodigde ingrediënten zijn in ons land volop verkrijgbaar. Ik snap die bootvluchtelingen wel: hoe kan zo'n rijk land zo'n gedegenereerde laffe keuken hebben?