Dat geeft hij ook min of meer aan in dat filmpje.... de man klaagt ook al sinds hij er alleen voor staat dat hij te weinig steun heeft als fractie Omtzigt... ambtelijke steun dus, mensen die voor hem dingen uitzoeken.... ik denk dat zijn hoofd er nu helemaal niet naar staat om een partij op te richten... maar hij moet wel uitkijken... want bij Fortuyn kwam het ook opeens op zijn bordje te liggen en het moest wel binnen 1 a 1,5 maand gebeuren, je partij aanmelden bij een Notaris met statuten en HH reglement... daarna bij de KvK aanmelden, dan de partij aanmelden bij de kiesraad.... daarna 19 regio-coordinatoren aanstellen... dit alles ging Cor Eberhard allemaal voor Pim regelen, want Eberhard had ook al het hele ledenbestand van Leefbaar NL op zijn PC staan en dat kon hij mooi ge- (mis)bruiken voor de nieuw op te richten LPF.

De 19 regio-coordinatoren moesten in elke regio de kandidaatlijsten inleveren.... onderweg ging er opeens iets mis, een politieman uit Mijdrecht had iets op zijn kerfstok en moest van Pim van de lijst af, dus alles moest in die 19 regio's weer helemaal opnieuw ingediend worden, de 570 handtekeningen (19x30) uit het hele land waren nutteloos geworden, want de lijsten met kandidaten moesten dus opnieuw getypt worden zonder dus die man uit Mijdrecht..... en die 30 handtekeningen per regio moesten allemaal in persoon verschijnen op het stadhuis om daar onder toezicht van een speciale ambtenaar hun ondersteuning te geven, dat konden ze dus allemaal weer opnieuw gaan doen.

Zoiets kan Omtzigt ook overkomen, het is al een hectische toestand, zeker als het kabinet opeens komt te vallen en nieuwe verkiezingen over 3 of 4 maanden zijn, dan moet de beste Pieter heel wat hulpjes hebben die hem daarmee gaan helpen, Cor Eberhard had het slim opgezet want ik elke regio kon er 1 andere naam bijgezet worden, zodat Fortuyn geen 30 kandidaten maar er 48 kon indienen

Maar ja, ze zijn spijkerhard in die 2e (slaap)kamer... afgescheiden, (wat in het geval Omtzigt volgens mij niet eens het geval is), want het CDA heeft hem eruit gedonderd.

Hij is een verdomd goed kamerlid, als er geen PVV had bestaan was hij meteen mijn 2e keus, een nieuwe partij op poten zetten is overigens nog best een hele klus.... toen Pim uit Leefbaar NL was gezet op die avond bij Kay v/d Linde, kwamen de volgende dag duizenden NL's overal bij elkaar om Pim te gaan helpen, ik was er ook eentje van, vergeet dat mijn levenlang niet meer... de hectiek begin 2002... maar uiteindelijk lukte alles op tijd en Pim stond in sommige peilingen (voor de 2e kamer) op 35 zetels, maar eerst waren er de gemeenteraadsverkiezingen, ZO mooi hoe Pim die PVDA in R'dam van de kaart veegde, in 1x meteen de grootste partij... we weten nog wel hoe het debat verliep met Paul Witteman... maar tenslotte, #eerstneukendanpraten kon weleens gelijk krijgen, Omtzigt wetende wat voor een organisatie het is zoals ik hier omschrijf, loopt nu (alweer) op zijn tandvlees... die organisatie om mee te kunnen doen, zou weleens de bekende druppel kunnen zijn voor hem (wat ik uiteraard niet hoop)