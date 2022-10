Hoe krijgt Omtzigt in 's hemels naam een groep bij elkaar die genoeg gewicht in de schaal kan leggen? Een groep van mensen ook die vooral in het begin voldoende stabiliteit laat zien? Lieden die niet meteen gaan morrelen aan wat Omtzigt voorstaat en wat Omtzigt belichaamt?

Kijk naar de cijfers van De Hond en zie waar Omtzigt zijn stemmen gaat halen. Niet bij de VVD, niet bij D66. Wel bij BBB en JA21, partijen die als protestpartijen worden gezien, en, hoe opmerkelijk, bij CDA, ChristenUnie en SGP, en een beetje bij PvdA en GroenLinks en SP.

Probeer daar maar eens een ideologie op te bouwen, op wat daar aan normen en waarden bij elkaar komt. Die 28 zetels voor Omtzigt zijn symptomatisch voor wat een gebrek aan vertrouwen in de politiek wordt genoemd, maar het zit dieper en is moeilijker te benoemen. Het is een gedegen twijfel aan de oude ideologieën, zowel die aan de linkerkant die aan de rechterkant en die welke er zich tussenin bevinden.

Wat Omtzigt vertegenwoordigt is de hoop op een nieuw verhaal, een nieuwe ideologie, een frisse kijk, lucht, ruimte, kortom een nieuwe definitie van wat goed is en wat slecht.

Heb helemaal niet het idee dat er een gebrek aan vertrouwen is in de politiek als systeem, het is een gebrek aan vertrouwen in wat de huidige politieke partijen aan moraal aandragen om de problemen van vandaag de dag aan te pakken.

De kennis van goed en kwaad is hardnekkig, het rechtvaardigheidsgevoel is dat ook, naastenliefde en mededogen zijn onverwoestbaar, maar geen bestaand gedachtengoed lijkt in staat om daar op zodanige wijze mee om te gaan dat het past, dat we het gevoel krijgen aan een betere toekomst te werken, een doel voor ogen te hebben.

Dat is dus de vraag, is er genoeg samenhangend gedachtengoed bij Omtzigt, kan hij het aan om de tollenaars uit de Tempel te flikkeren en, als hij dat gedaan heeft, heeft hij dan nog genoeg verhaal over, een verhaal dat al diegenen die hem nu aan 298 zetels zouden helpen, aanspreekt? En kan hij dan getrouwen vinden die datzelfde verhaal willen vertellen en niet meteen hun eigen riedeltjes gaan afsteken?

Anders gezegd, heeft Omtzigt het antwoord op een duidelijk waarneembaar 'Unbehagen in der Kultur'? Of projecteren wij dat gevoel alleen maar op hem en gaat hij het niet trekken, heeft hij de antwoorden niet?

Misschien lukt het hem, gewoon omdat er zich in den brede een nieuwe moraal aan het vormen is, nog onzichtbaar maar desalniettemin werkzaam, en hij die Zietgeist het beste aanvoelt of er gewoon het beste op aansluit. Dat hij zelfs stemmen weghaalt bij CU en SGP vind ik opmerkelijk.

Het gaat niet om de persoon Omtzigt, het gaat erom wat al die mensen bezielt die op hem zouden stemmen. Daar zit een grootst gemene deler onder die weinig te maken heeft met zijn persoon, maar alles met wat hij inhoudelijk te berde brengt en hoe hij dat doet. Het is zoiets als de hoop op en het verlangen naar fatsoenlijk bestuur.