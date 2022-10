: En die maatregel telt niet eens meer mee voor de stikstofruimte, dank zij een of andere rechter. De snelheid blijft trouwens gewoon 100, heeft men al besloten.



Verder is de post van Frau_Ferkel mij te kort door de bocht. We moeten een goede discussie hebben. Allereerst over de stikstoflimiet zelf, het is te debiel voor woorden dat die niet ter discussie zou staan. Wat zijn de gevolgen als we de stikstofdepositie op laten lopen? En dan niet mekkeren over "magnietvandeEU": eerst praten over wat wij in Nederland willen, en dan pas over wat wel en niet van de EU mag; dat is politiek en onderhandelbaar. De vervolgdiscussie bevat dus ook een gesprek over wat we met onze volkstuintjes ("natuur", lol) willen. De heide is niet heilig. Hebben we een werkbaar stikstofplafond (en misschien ligt dat alsnog op de huidige grenzen), dan kunnen we gaan praten over hoe we dat gaan halen: minder bouwen, minder reizen, en/of minder boeren. Maar het gedwongen uitkopen van boeren moet het sluitstuk van het beleid zijn, het allerlaatste redmiddel. Niet het fucking doel (zoals D66 dat graag ziet: halvering van de veestapel is voor hen heilig)