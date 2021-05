Voor diegenen die nu gaan feesten, Ja21, FvD en de PVV zijn sowieso out. De VVD in de oppositie, kijk wat er overblijft en do the math. En dan moeten we nog maar zien of Wopke met die kneiterlinkse broeders in zee wil. De VVD staat achter Rutte ( want de oppositie - die ertoe doet -binnen die partij is al lang geleden geelimineerd ) dus die wordt niet gewipt en Rutte heeft al aangegeven desnoods als oppositieleider de Kamer in te gaan.

Hoe lang zaten die Belgen ook alweer zonder kabinet?

Wel vermakelijk trouwens, dat Rutte elke keer als het over hem ging switchte naar het landsbelang en grote problemen. Eerlijk is eerlijk, de man doet dat meesterlijk. Kaag komt in de buurt maar de rest is vergeleken met die 2 toch maar een stelletje incapabele brugklaskoters.