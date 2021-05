: Geen probleem. Als jij graag over een lettertje wilt vallen dan moet je daar vooral mee doorgaan. ik denk dat het bericht wel duidelijk is. Ik ben geen plotselinge fan. Ik heb deze show al gevolgt sinds er wat bekend over werd. Ga jij lekker achter je leugenaar Rutte aan lopen daar kom je wel verder mee.