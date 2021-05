In het debat over de ministerraadnotulen vroeg Geert Wilders hoe Mark Rutte het vertrouwen dacht terug te gaan winnen nadat hij zwaar beschadigd uit het Functie Elders-debat was gestrompeld. Hierboven terug te zien. Rutte kwam met een grotesk lulverhaal over hoe hij heeft nagedacht en gereflecteerd, welke lessen hij trekt en wat er anders zou moeten. Maar: "Ik ga het alleen niet in dit debat doen. En waarom doe ik dat niet? Omdat ik hier als premier sta van het kabinet en niet als voorman van mijn partij." (transcript hierrr, vanaf pagina 88.)

Doorspoelen naar vandaag. Vanavond zit gevallen premier Rutte niet in een debat maar wel bij Nieuwsuur om op de staatsomroep te praten over zijn "radicale ideeën" voor een "nieuwe bestuurscultuur". Dat zou dus een verhaal over informatievoorziening, macht, tegenmacht en de verhouding tussen regering en parlement moeten zijn. Maar dat voer je met de Kamer. Niet bij Nieuwsuur. Daar wordt het gewoon weer een strak geregisseerd vvd mediamomentje met Eppo Snor van Bontebal, waar de Tweede Kamer via de media kennis van kan nemen en pas dagen later op mag reageren. Precies zoals het al tien jaar gaat onder de Rutte Doctrine.

Dus zal de ophefmolen weer gaan draaien (is al begonnen: #ruttemoetweg is trending en onder andere Pieter Klein, Ton F. van Dijk en zelfs Frans Weisglas zijn pissig). Deze molen draait vervolgens door richting het debat over het eindrapport van formateur Herman Veenlijk Willink van woensdag, waarin Mark Rutte alvast een 3-0 voorsprong heeft omdat hij alleen zal hoeven antwoorden op dingen die hij vanavond bij Nieuwsuur gaat bazelen en dat is precies waar deze politieke meesteroplichter op aanstuurt: bij de staatsomroep kan hij zonder kritische Kamerleden zijn eigen narratief neerleggen en daarna gaat het alleen nog maar daarover in debat met een gevallen premier die na de verkiezingen steeds meer vertrouwen verloor voor een functie waarmee niemand hem eigenlijk nog vertrouwt.

Hoewel: na de gelijmde scheiding tussen Kaag & Hoekstra met Rutte en de door het CDA aangezwengelde fluistercampagne tegen Omtzigt staat nu ook het opportunistische splinterschorem van PvdA en GroenLinks (steunden allebei een motie van wantrouwen tegen Rutte) toch te trappelen om in het huwelijksbootje van Rutte IV te stappen. Inmiddels is Andere Tijden het enige NPO-programma waar wij Rutte nog zouden willen zien. Over de maffiajaren 2010-2020. Kunnen we Joost Oranje van Nieuwsuur nog op tijd sensibiliseren, of moeten we Frans Klein bellen?

Dus: vanavond zit Rutte te grijnzen op tv. Vanmiddag zitten zijn slachtoffers teneergeslagen in de Tweede Kamer, voor een rondetafelgesprek Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag.

(Nee, je hebt het niet mis)

Vera Bergkamp dankt haar hamerbaantje aan Mark, dus die zwijgt wel