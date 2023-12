Nou mensen. De peilers van De EenVandaag Peiling hebben de boel eens even gepeild en iedereen denkt dat 2024 een rotjaar word. Nog meer melkpakdopringetjes, waar je niet vanaf komt. Nog meer pakketjes, die bij het ophaalpunt zouden liggen, maar niet bij het ophaalpunt liggen. Nog meer echte Ajacieden met echt Ajax-DNA, die er echt niks van bakken. Nog meer tegenvallende kerstpakketten. Nog meer friet, die duurder wordt. Nog meer langzaam rijdende idioten, die niet de volledige invoegstrook gebruiken. Nog meer vleesverpakkingen, die zogenaamd hersluitbaar zijn maar in de praktijk bij de eerste keer openmaken al scheuren vanwege de onrealistische instructies. Nog meer regen, die niet op buienradar stond. Nog meer treinen, die al 20 minuten over 5 minuten vertrekken. Nog meer juni's, die voelen als november. Nog meer glasvezelaansluitingsmonteurs, die op het laatste moment afzeggen. Nog meer keukenrollen, die helemaal niet zo goed absorberen. Nog meer gaten in sokken, die pas drie keer zijn gedragen. Nog meer mensen op het internet, die geen gelijk hebben. Nog meer Ice Tea met prik, waar net te weinig prik in zit. Nog meer dartwedstrijden, die tegen vallen. Nog meer matige koffie. Nog meer matige mandarijntjes. Nog meer matige seks. Nog meer kommer. Nog meer kwel. En oh ja. Ook nog iets met oorlogen, klimaat en een onbestuurbaar land. We hebben er zin in.