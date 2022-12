Ik kan weinig anders zeggen dan sterkte beste mensen en misschien zakt het ooit weer. Alhoewel je zelden meemaakt dat dingen weer echt goedkoper worden. En naar mijn idee is het ook gewoon staand beleid om het steeds duurder te maken zodat mensen gedwongen worden of minder te gebruiken, of te investeren in energiezuinige aanpassingen. Twee jaar terug was er iemand hier op GS die aanbevelingen deed over split airco. Wist ik veel met mijn kippen verstand. Mijn vrouw is al een tijd minder valide en kan niet tegen de warmte in de zomer. Ik dus die split airco aangeschaft want dan kunnen we in meerdere kamers koelen in de zomer. Zegt die verkoper: Wist u dat u er ook mee kan verwarmen? Nee dat wist ik niet. En toen ging het balletje rollen. Zegt de verkoper dat zonnepanelen erbij dan helemaal fijn zijn. Ook gedaan want tuin op het zuiden. En zo zonder er echt bij nagedacht te hebben waren we precies op tijd. En zijn we de ellende voor geweest. Anders hadden we op 400 Euro per maand gezeten minimaal in dat oude huis. Nu 70 Euro.