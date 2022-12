Bovenstaand: Carol of the Bells gecomponeerd door een zekere componist geboren in een zekere Russische kolonie die geen Russische kolonie meer is. Enfin, was vanaf de Home Alone Remix natuurlijk altijd al het beste kerstlied ter wereld, en nu dus gezongen vanuit Forward Base Letland. En er valt van alles aan te merken op de NAVO hoor. Maar sta je echt liever aan hun ontvangende eind bij de CSTO, omdat ze """based""" zijn? Dat imploderende relikwie geleid door de tanende relikwieën van een weerloos wereldbeeld. Dan toch liever kerstliedjes vanuit het bos aan de kant mét de Coolest Thing made in Arkansas, zelfs al noemen ze het "Season's greetings" in plaats van CHRISTMAS GREETINGS WAT JE BLIJKBAAR OOK AL NIET MEER MAG ZEGGEN.