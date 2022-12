Grappig wel dat we het nu even ongegeneerd mogen hebben over Marokkanen in plaats van Nederlanders-met-een Marokkaanse-Achtergrond. Want ja, wat je ziet en hoort is Marokkanen met Marokkaanse vlaggen die trots zijn op wat het Marokkaanse elftal heeft gepresteerd op het WK voetbal in Qatar. Zelfs aan de voetbaltafels waar avond aan avond geluld wordt over dat spelletje met die bal in die woestijn ging het gisterenavond over trotse Marokkanen. Op de Staatstelevisie waren er zelfs twee trotse Marokkanen aangeschoven, van wie één een notoire racist, die het over het Marokkaanse elftal hadden en wat dat Marokkaanse elftal betekent voor het Marokkaanse volk, de Marokkaanse diaspora en de Marokkaanse identiteit.

Na het WK is het opnieuw "not done" om het over Marokkanen te hebben als je lui bedoelt die met een dubbel paspoort, één Marokkaans en één Nederlands paspoort, hier vertoeven. Dan zijn het volgens de regels der deugdzaamheid ineens weer Nederlanders en moeten ze zich ook zelf weer een beetje inhouden en net doen of ze iets met die Nederlandse identiteit van doen hebben.

Ik zit met spanning te wachten op de duiding van Lidewij Edelkoort als het gaat om het verlies van Marokko op het WK en wat dat betekent voor het Nederlandse multiculturele landschap.