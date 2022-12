De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Bovenstaande idioot die op de Haarlemmerdijk in Amsterdam bij een zebrapad staat te wachten en dan zomaar een passerende fietser van zijn rijwiel ramt. Fietser bewusteloos, portemonnee gejat. Niet te filmen. Nou ja, wel te filmen dus, want hij staat op beeld. Dit is Nederland 2022. Bent u of kent u deze totaal geflipte gek? Doe eens melden.