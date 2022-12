Ach, ze moeten niet zo zeiken. Vervolgen voor een tweetje, waar gaat het over. Omdat het FvD betreft? Waarschijnlijk wel, want ik ken ze ook die parlementariërs kalt wilden stellen. Die van 10.000 ouders het leven hebben verwoest. Die de bewoners van een hele provincie in de bek staan te pissen en een compleet land lopen te gijzelen met krankzinnige regels. Die politieke partijen waarmee ze het niet eens zijn willen verbieden. Hebben we het OM er ooit over gehoord? Als je het op een rijtje zet en het niet via de politieke letter der wet bekijkt, maar meer door de morele bril, was het goed geweest voor minstens 45 jaar bajes en dan gaan we lopen zeiken over een tweet. Mijn god.